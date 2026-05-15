E’ finito il sogno di Darderi a Roma Troppo stanco per battere Ruud

Luciano Darderi ha concluso la sua corsa agli Internazionali di Roma dopo aver perso contro Casper Ruud. La partita si è svolta in un pomeriggio in cui il tennista italoargentino non è riuscito a esprimere il suo miglior gioco. Darderi ha mostrato una certa stanchezza e non è riuscito a controbattere efficacemente alle battute dell’avversario. La sfida si è conclusa con la sconfitta del tennista italiano, che non ha raggiunto la finale del torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Luciano Darderi non ce l’ha fatta a conquistare la finale degli Internazionali di Roma. Il suo sogno è svanito contro Casper Ruud in un pomeriggio in cui il tennista italoargentino non è mai riuscito a giocare il suo tennis. Il grande orgoglio di Luciano non è bastato, Darderi ha pagato la stanchezza delle maratone epiche contro Zverev e Jodar. Cinque ore e mezzo in campo e soprattutto la lunga notte di mercoledì con Darderi in campo fino alle due di notte contro Jodar. La giornata di riposo di ieri non è bastata per recuperare le energie, soprattutto perchè il livello si è alzato e Ruud sulla terra battuta è un osso duro da superare. Così oggi, in un altro match diviso in due — stavolta per il maltempo — l’esito è stato inesorabile: 6-1 6-1 in un’ora e cinque minuti di gioco. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - E’ finito il sogno di Darderi a Roma Troppo stanco per battere Ruud ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tennis, Roma: troppo Ruud per Darderi 1-6 1-6, il norvegese centra la finaleIl sogno di Luciano Darderi agli Internazionali d’Italia si ferma in semifinale contro un solido Casper Ruud, vittorioso con un doppio 6-1 in poco... Internazionali, il sogno di Darderi sfuma in semifinale: Ruud domina in due setSfuma in semifinale il sogno di Luciano Darderi agli Internazionali d’Italia 2026. Darderi si spegne con la pioggia: a Roma tramonta il sogno di una finale tutta italianaVince Ruud, Luciano, fiaccato dalle maratone precedenti, non ribalta il match nemmeno dopo la pausa per maltempo ... sport.quotidiano.net Aiutami a pianificare il mio viaggio dell'ultimo minuto di 10 giorni a Roma/Taormina reddit EDILMOBILI DI ASSENZA GIUSEPPE - Results on X | Live Posts & Updates x.com Roma, la settimana da sogno di Darderi finisce contro il muro Ruud: poca partita e un doppio 6-1Norvegese troppo solido per l’azzurro, che paga anche un’infilata di match faticosi: per lui resta un torneo da incorniciare e la consapevolezza di meritare un posto tra i big ... msn.com