E’ finito il sogno di Darderi a Roma Troppo stanco per battere Ruud
Luciano Darderi ha concluso la sua corsa agli Internazionali di Roma dopo aver perso contro Casper Ruud. La partita si è svolta in un pomeriggio in cui il tennista italoargentino non è riuscito a esprimere il suo miglior gioco. Darderi ha mostrato una certa stanchezza e non è riuscito a controbattere efficacemente alle battute dell’avversario. La sfida si è conclusa con la sconfitta del tennista italiano, che non ha raggiunto la finale del torneo.
Luciano Darderi non ce l’ha fatta a conquistare la finale degli Internazionali di Roma. Il suo sogno è svanito contro Casper Ruud in un pomeriggio in cui il tennista italoargentino non è mai riuscito a giocare il suo tennis. Il grande orgoglio di Luciano non è bastato, Darderi ha pagato la stanchezza delle maratone epiche contro Zverev e Jodar. Cinque ore e mezzo in campo e soprattutto la lunga notte di mercoledì con Darderi in campo fino alle due di notte contro Jodar. La giornata di riposo di ieri non è bastata per recuperare le energie, soprattutto perchè il livello si è alzato e Ruud sulla terra battuta è un osso duro da superare. Così oggi, in un altro match diviso in due — stavolta per il maltempo — l’esito è stato inesorabile: 6-1 6-1 in un’ora e cinque minuti di gioco. 🔗 Leggi su Panorama.it
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