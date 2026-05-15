È Asmir Slomic l’operaio morto sul luogo di lavoro schiacciato da un muletto

Un operaio è deceduto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda situata nella frazione di Vezzano, in Alto Adige. L’uomo è stato schiacciato da un muletto e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le verifiche di rito. La vittima è un uomo di circa 40 anni, il cui nome è stato reso noto come Asmir Slomic. La procura ha aperto un'indagine per accertare le cause dell’incidente.

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È Asmir Slomic l’operaio morto stamattina, venerdì 15 maggio 2026, in un’azienda di Vezzano, frazione di Silandro, in Alto Adige.Secondo i primi riscontri delle forze dell’ordine l’uomo, un cinquantunenne di origini bosniache, stava guidando un muletto quando si è accidentalmente scontrato con un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dramma sul lavoro a Bazzano: operaio muore schiacciato da mulettoL'Aquila - Incidente mortale nella zona industriale aquilana, inutili i soccorsi del 118 intervenuti insieme a vigili del fuoco e carabinieri per... Muletto si ribalta e lo schiaccia: operaio muore a 51 anniOperaio di 51 anni perde la vita in un incidente con un muletto in un’azienda di Vezzano, frazione di Silandro in Alto Adige. nordest24.it Tragedia sul lavoro: si scontra con un altro mezzo e resta schiacciato dal muletto. Muore l'operaio 51enne Asmir SlomicSILANDRO. Il bilancio delle morti bianche sul territorio si aggrava con un nuovo, drammatico capitolo consumatosi all'inizio del turno di lavoro. Un operaio di 51 anni ha perso la vita nella mattinata ... ildolomiti.it