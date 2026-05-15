Ieri sera presso la sede dell’associazione Alba Durazzano si è svolto il secondo incontro tra rappresentanti delle due comunità. L’appuntamento ha visto partecipanti di entrambe le parti discutere di eventuali percorsi condivisi e di progetti futuri. L’obiettivo dichiarato è quello di ristabilire un dialogo e rafforzare i rapporti tra le comunità coinvolte. La serata si è conclusa con un impegno a proseguire i confronti e a mantenere aperti i canali di comunicazione.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è tenuta ieri sera presso la sede dell ’Alba Durazzano, il secondo e definitivo incontro delle dirigenze dell’ Asd Durazzano Calcio e dell’Alba stessa, per sancire la definitiva unione al fine di porre le basi per un progetto che non sia solo calcistico bensì anche sociale. All’incontro hanno preso parte anche altre importanti figure del territorio Durazzanese che, pur non facendo parte di nessuna delle due compagini, condividendo appieno gli obiettivi alla base del nuovo progetto, hanno deciso di dare il loro contributo. Già da subito il gruppo ha espresso l’intenzionato di non limitare ai confini Durazzanesi... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Durazzano e Alba, l’incontro con un fine comune: tornare a camminare insieme

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