Due rapaci protetti feriti a fucilate muoiono mentre vengono curati al Cras di Valpredina

Da ilgiorno.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due rapaci protetti sono stati feriti a colpi di fucile e sono morti durante il trattamento presso il centro di recupero di Valpredina. Le ferite sono state giudicate gravi e i rapaci sono stati immediatamente trasferiti per le cure, ma non sono riusciti a sopravvivere. Le autorità hanno avviato le indagini per identificare chi abbia sparato e causato i danni agli animali. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e le associazioni ambientaliste.

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Cenate Sopra (Bergamo), 15 maggio 2026 – Feriti gravemente a fucilate, poi morti mentre ricevevano cure d’urgenza. È la sorte di due rapaci protetti, che ieri sono arrivati – già gravi – al Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) WWF di Valpredina. Nel 2025, solo nelle province di Bergamo e Brescia, il CRAS ha ricevuto dalle autorità 1.043 uccelli protetti uccisi illegalmente, con un incremento del 52% rispetto all'anno precedente. L'Oasi WWF Valpredina. Situata nel cuore delle Prealpi bergamasche, è uno dei "black-spot" più critici d'Italia per il bracconaggio degli uccelli migratori, avverte l'associazione. La zona è infatti al centro delle rotte che attraversano le Prealpi lombardo-venete, aree storicamente sotto pressione per l'uccellagione e il commercio illegale di avifauna protetta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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