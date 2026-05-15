Due rapaci protetti sono stati feriti a colpi di fucile e sono morti durante il trattamento presso il centro di recupero di Valpredina. Le ferite sono state giudicate gravi e i rapaci sono stati immediatamente trasferiti per le cure, ma non sono riusciti a sopravvivere. Le autorità hanno avviato le indagini per identificare chi abbia sparato e causato i danni agli animali. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e le associazioni ambientaliste.

Cenate Sopra (Bergamo), 15 maggio 2026 – Feriti gravemente a fucilate, poi morti mentre ricevevano cure d’urgenza. È la sorte di due rapaci protetti, che ieri sono arrivati – già gravi – al Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) WWF di Valpredina. Nel 2025, solo nelle province di Bergamo e Brescia, il CRAS ha ricevuto dalle autorità 1.043 uccelli protetti uccisi illegalmente, con un incremento del 52% rispetto all'anno precedente. L'Oasi WWF Valpredina. Situata nel cuore delle Prealpi bergamasche, è uno dei "black-spot" più critici d'Italia per il bracconaggio degli uccelli migratori, avverte l'associazione. La zona è infatti al centro delle rotte che attraversano le Prealpi lombardo-venete, aree storicamente sotto pressione per l'uccellagione e il commercio illegale di avifauna protetta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Due rapaci protetti feriti a fucilate muoiono mentre vengono curati al Cras di Valpredina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Lupo ferito a fucilate muore al CRAS di Genova: nuovo caso di bracconaggio dopo il declassamento della protezioneUn lupo ferito da colpi di fucile è stato soccorso nei boschi genovesi, ma è morto durante un intervento chirurgico.

Il Cras rilascerà presto in natura 40 ricci: sono stati accolti e curati per mesiTroppo deboli per affrontare il letargo da soli, sono stati accolti e curati nel Cras di Campomorone alla fine della scorsa estate Storia a lieto...

Due rapaci protetti feriti a fucilate muoiono mentre vengono curati al Cras di ValpredinaCenate Sopra (Bergamo), 15 maggio 2026 – Feriti gravemente a fucilate, poi morti mentre ricevevano cure d’urgenza. È la sorte di due rapaci protetti, che ieri sono arrivati – già gravi – al Centro ... ilgiorno.it

Un pronto soccorso per i lupi: all'oasi di Valpredina apre il primo centro della LombardiaLa struttura è formata da tre box modulabili, videosorvegliati 24 ore al giorno. Nel 2025 la Regione ha segnalato la morte di 31 esemplari, soprattutto vittime di incidenti stradali ... corriere.it