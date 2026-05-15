Dopo il tragico incidente riapre Fratelli Corso | Grazie per non averci mai abbandonato

Dopo il grave incidente avvenuto lo scorso agosto, il ristorante Fratelli Corso riapre le sue porte. La riapertura è stata annunciata con un messaggio che ringrazia i clienti per il supporto ricevuto durante il periodo di chiusura. La struttura, situata a Capalbio, ha ripreso l’attività dopo diversi mesi di lavori e ristrutturazioni. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’incidente o sulle eventuali cause. La data ufficiale di riapertura è stata comunicata per il 15 maggio 2026.

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Capalbio (Grosseto), 15 maggio 2026 – Dopo il tragico incidente dell'agosto scorso, riapre il negozio ' Fratelli Corso ' È quanto annunciato, in una nota, dal Comune di Capalbio nella quale si precisa che l'attività, rimasta chiusa per molti mesi a seguito dello scontro con l'autoarticolato sulla statale Aurelia, a Montalzato, tornerà a vendere i suoi prodotti lattiero-caseari e i salumi campani. Il sindaco: “Avevamo perso un’importantissima attività”. "Dopo l'incidente - commenta il sindaco Gianfranco Chelini -, Capalbio aveva perso un'importantissima attività commerciale che era divenuta un punto di riferimento per la comunità locale, i turisti e per tutti coloro che solitamente usufruiscono dell'Aurelia non solo per la qualità dei prodotti e del servizio, ma anche per la gentilezza e la professionalità dei fratelli Corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dopo il tragico incidente riapre Fratelli Corso: “Grazie per non averci mai abbandonato” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tema Daycare Reopens Weeks After Fatal Aircraft Crash Incident Sullo stesso argomento Leggi anche: "Grazie per averci ospitato": il messaggio dei poliziotti ai bambini dopo il referendum Napoli, tragico incidente al Corso Vittorio Emanuele: scompare il professor Italo FerraroABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente mortale nel cuore della città Un drammatico incidente si è verificato nella serata di ieri, 23 marzo, al Corso... Dopo l’incidente sull’Aurelia riapre il negozio Fratelli CorsoIl sindaco Chelini: Un’ottima notizia per tutto il territorio e la comunità capalbiese (Foto scattata precedentemente all'incidente) ... maremmanews.it Dopo il tragico incidente riapre Fratelli Corso: Grazie per non averci mai abbandonatoCapalbio (Grosseto), 15 maggio 2026 – Dopo il tragico incidente dell'agosto scorso, riapre il negozio 'Fratelli Corso' È quanto annunciato, in una nota, dal Comune di Capalbio nella quale si precisa ... lanazione.it