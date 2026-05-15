Le sfide ibride nel settore della difesa richiedono collaborazioni strategiche tra diversi attori. Una rappresentante della difesa ha sottolineato l'importanza di sviluppare un atteggiamento di consapevolezza, sia in termini di capacità che di esigenze operative. La discussione si è concentrata sulla necessità di partenariati tra enti pubblici e privati, per affrontare efficacemente le complessità delle nuove minacce. Durante l'incontro, sono stati presentati esempi di iniziative collaborative e progetti congiunti in corso.

Milano, 15 mag.(Adnkronos) - “E' importante attuare un esercizio di consapevolezza, da un lato nel sapere che le sfide che abbiamo di fronte sono sfide in un conflitto ibrido, che riguardano sia gli attacchi cyber, sia quelli convenzionali; dall'altro di sapere che le sfide di oggi non si possono affrontare da soli come nazione, ma è necessario fare partnership nel caso dell'Italia e degli Arabi uniti, con i quali abbiamo fatto una joint venture tra Fincantieri, leader nella cantieristica mondiale, ed Edge Group”. Sono le dichiarazioni di Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario di Stato alla Difesa, a margine di Investopia, forum internazionale dedicato al dialogo tra investitori, istituzioni e imprese, tenutosi a Milano grazie alla collaborazione tra il Ministero dell'Economia degli Emirati Arabi Uniti ed Efg Consulting. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Difesa, Perego: "Sfide ibride si affrontano con partnership strategiche"

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