Difesa e imprese | nasce il ponte digitale per l’innovazione
È stato annunciato un nuovo ponte digitale tra il settore della difesa e le imprese, con l’obiettivo di favorire l’accesso delle startup ai contratti pubblici. È stato introdotto un registro elettronico per gli incontri tra rappresentanti del ministero e le aziende interessate, con l’intento di rendere più trasparente il processo di dialogo e collaborazione. La piattaforma sarà disponibile online e gestita dalle autorità competenti, con l’obiettivo di facilitare le relazioni tra il settore pubblico e le imprese emergenti.
? Domande chiave Come potranno le startup accedere ai contratti della Difesa? Chi beneficerà del nuovo registro degli incontri ministeriali? Perché questo sistema digitale protegge il personale della Difesa? Quali criteri garantiranno la trasparenza negli acquisti strategici??? In Breve Giuseppe Busia e Francesco Lo Voi sostengono il modello per la trasparenza pubblica. Nuovi decreti ministeriali del 2025 e 2026 regolano l'elenco e il registro. Il sistema tutela il personale ministeriale fi . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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