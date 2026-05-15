Difesa e imprese | nasce il ponte digitale per l’innovazione

È stato annunciato un nuovo ponte digitale tra il settore della difesa e le imprese, con l’obiettivo di favorire l’accesso delle startup ai contratti pubblici. È stato introdotto un registro elettronico per gli incontri tra rappresentanti del ministero e le aziende interessate, con l’intento di rendere più trasparente il processo di dialogo e collaborazione. La piattaforma sarà disponibile online e gestita dalle autorità competenti, con l’obiettivo di facilitare le relazioni tra il settore pubblico e le imprese emergenti.

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