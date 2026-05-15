Diego López chiede scusa al Mestalla e difende Corberán | Lavora molto ci dà tante soluzioni

Diego López ha segnato nuovamente in campionato dopo circa cinque mesi, questa volta contro il Fulmine a Vallecas. Recentemente ha espresso scuse al Mestalla e ha difeso il tecnico Corberán, sottolineando il suo impegno e le numerose soluzioni che propone durante le partite. La sua presenza in campo si conferma ancora determinante, mentre il tecnico riceve parole di apprezzamento per il suo lavoro. La partita si è conclusa con un risultato positivo per la squadra di López.

2026-05-15 09:25:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: Diego López Ha segnato ancora in campionato cinque mesi dopo il suo ultimo gol, a dicembre, proprio contro Fulmine a Vallecas. Il suo gol è servito a pareggiare la partita alla fine del primo tempo, ma non risolve completamente i problemi del Valencia quello ancora Non viene salvato matematicamente. L’attaccante asturiano fa autocritica personale e anche quella della squadra difendendosi in modo chiaro Carlos Corberan l’allenatore che ancora una volta è stato additato dal Mestalla durante la partita. L’attaccante valenciano ha riconosciuto che la stagione non è stata all’altezza delle aspettative e si è scusato con la squadra valenciana per la prestazione della squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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