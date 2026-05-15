Diamante | l’uomo e l’IA al centro del Premio Croce Angioina

A Diamante si svolge il Premio Croce Angioina, un evento dedicato alle sfide del rapporto tra uomo e intelligenza artificiale. Durante la manifestazione, verranno affrontate questioni legate alla capacità dell’IA di rispettare la dignità umana. Sono previsti interventi di esperti che discuteranno delle implicazioni etiche e tecniche del futuro digitale, coinvolgendo professionisti provenienti da diversi settori. La discussione si concentrerà sulle modalità con cui lo sviluppo tecnologico può essere accompagnato da riflessioni sulla tutela dei diritti delle persone.

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? Domande chiave Come potrà l'intelligenza artificiale rispettare la dignità della persona umana?. Chi sono gli esperti che discuteranno il futuro digitale a Diamante?. Quali nuove norme serviranno per governare l'innovazione tecnologica senza rischi?. Come si conciliano i progressi algoritmici con i valori etici cristiani?.? In Breve Convegno previsto per venerdì 15 maggio 2026 presso l'Hotel Ferretti di Diamante.. Partecipano Franca Melfi, Elena Bonetti, Renato Rolli e il rettore Gianluigi Greco.. Promosso dal Convegno Culturale Maria Cristina di Savoia con patrocinio del Comune.. Monsignor Stefano Rega fornirà le conclusioni etiche alla sessione di Diamante. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Diamante: l’uomo e l’IA al centro del Premio Croce Angioina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Un martedi al galoppo. Al centro del convegno il premio SalsedonOggi si torna a correre a San Rossore per un convegno di martedì che esce dalla consuetudine dell’ippodromo, frutto degli aggiustamenti di calendario... Sanità: IA e sicurezza al centro del dibattito a RomaIl dibattito sulla sicurezza informatica e l’intelligenza artificiale nel settore sanitario si sposta giovedì 19 marzo alle 15.