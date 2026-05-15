Delitto di Garlasco l’amico Biasibetti | Ero in montagna con Marco Poggi quando è morta Chiara eravamo sconvolti

Da ilgiorno.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’uomo ha riferito di essere stato in montagna con Marco Poggi il 13 agosto 2007, giorno in cui Chiara è morta. Ha aggiunto di essere rimasto sconvolto dall’accaduto e di aver condiviso questa emozione con la famiglia Poggi. La testimonianza si inserisce nelle indagini sul delitto di Garlasco, avvenuto quella stessa estate. La sua dichiarazione è stata resa durante un’intervista in cui ha descritto i dettagli di quella giornata.

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Garlasco (Pavia), 15 maggio 2026 – “Mi ricordo molto bene la giornata del 13 agosto 2007. Ero in vacanza con la mia famiglia insieme alla famiglia Poggi, nello specifico Marco Poggi e i suoi genitor i. Quel giorno eravamo andati a fare una lunga passeggiata io, Marco e i nostri padri. Mi ricordo che arrivati a un rifugio ci chiesero se eravamo la famiglia Poggi e ci dissero che ci cercavano al telefono. Rispose mio padre e gli riferirono che Chiara era morta”.   https:www.ilgiorno.itpaviacronacaomicidio-garlasco-marco-poggi-vacanza-trentino-chiara-poggi-qvc54bg7 È il 10 marzo 2025 quando Alessandro Biasibetti, uno degli amici storici della comitiva di Garlasco, poi diventato sacerdote, risponde alle domande dei carabinieri per conto della Procura di Pavia e ricostruisce dove si trovava il giorno dell’omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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