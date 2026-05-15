Nella notte si sono verificati numerosi attacchi con missili sulla città, causando decine di vittime e ingenti danni agli edifici. Le esplosioni hanno interrotto il silenzio abituale, lasciando dietro di sé un’atmosfera di caos e emergenza. I soccorritori sono intervenuti rapidamente per estrarre i sopravvissuti tra le macerie, mentre le autorità stanno valutando la portata dei danni e le responsabilità dell’attacco. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Il rumore delle esplosioni ha spezzato ancora una volta il silenzio della notte, lasciando dietro di sé paura, polvere e soccorsi in corsa tra edifici distrutti. Le sirene hanno accompagnato ore di tensione vissute nei rifugi improvvisati, mentre decine di famiglie cercavano notizie dei propri cari nel caos seguito agli attacchi. Con il passare delle ore, il bilancio è diventato sempre più pesante, trasformando quella che inizialmente sembrava l’ennesima notte di bombardamenti in una delle più drammatiche degli ultimi mesi. Leggi anche: Kiev: “Nella notte 58 missili e 194 droni dalla Russia” I soccorritori hanno lavorato senza interruzioni tra detriti, fumo e strutture pericolanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Decine di morti!”. Pioggia di missili sulla città: è strage

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Attacco russo su Ternopil, 9 morti nella città Ucraina

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