Decine di immagini porno di bimbi negli hard disk di uno studio tecnico | chiesta condanna per padre e figlio

Un pubblico ministero ha richiesto una condanna a tre anni e dieci mesi di reclusione per un geometra e suo figlio, entrambi accusati di possesso di materiale pedopornografico. Le indagini hanno portato alla luce decine di immagini pornografiche di minori presenti negli hard disk di uno studio tecnico. L'udienza è in corso e si stanno valutando le prove raccolte durante le indagini preliminari. La decisione finale sarà presa dal giudice nelle prossime settimane.

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Tre anni e dieci mesi di reclusione. È la condanna chiesta dal pubblico ministero Alessia Battaglia per un geometra di Palma di Montechiaro e il figlio ragioniere, accusati di detenzione di materiale pedopornografico.Il processo è in corso davanti alla prima sezione penale del tribunale di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Agostino Raimo contadino anarchico antifascista Sullo stesso argomento L’inedito di Guido Style nell’hard disk ritrovatoLa voce di Guido Style, accompagnata dal suono grezzo del suo basso Fender Jazz bianco e nero, è riemersa da un hard disk custodito nel bunker di... Hard disk nel bunker: l’inedito di Guido Style riemergeUn hard disk ritrovato nel bunker di Erba ha fatto riemergere la voce di Guido Style, polistrumentista scomparso nel 2022. Il Pentagono ha pubblicato decine di file, foto e video su presunti Ufo, su ordine del presidente Donald Trump, parlando di massima trasparenza. Ma secondo l’analista Mick West il materiale contiene soprattutto documenti già noti, immagini di bassa qualità x.com quali sono i migliori generatori di immagini AI nel 2026, classificati onestamente per caso d'uso e non per vibe reddit