Venerdì 15 maggio 2026, a Fano si è disputata la semifinale di un torneo di tennis. La squadra locale, dopo aver raggiunto questa fase, ha visto interrompersi la propria corsa, lasciando comunque un ricordo positivo tra gli spettatori. La partita è terminata con la vittoria di un avversario, ma tra i presenti si sono sentite parole di orgoglio e soddisfazione per il percorso fatto fin qui. La città si appresta a seguire con attenzione il prosieguo della stagione sportiva.

Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 15 maggio 2026 - La favola si ferma in semifinale, ma a Fano nessuno ha davvero voglia di chiamarla sconfitta. Luciano Darderi cade contro Casper Ruud agli Internazionali d’Italia, battuto 6-1, 6-1 dopo una partita complicata, interrotta dalla pioggia, ripresa dopo due ore e vissuta con il peso evidente delle fatiche accumulat e nei giorni precedenti. Ma al Circolo Tennis Fano, dove una cinquantina di persone si sono ritrovate davanti allo schermo per seguire il “fanese d’adozione”, la delusione si è mescolata subito all’orgoglio. Perché arrivare fin lì, in una semifinale del Foro Italico, dopo un torneo vissuto sul filo dell’impresa, resta qualcosa che in città difficilmente sarà dimenticato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Darderi si ferma, ma Fano è orgogliosa: "Hai portato la città nel tennis che conta"

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