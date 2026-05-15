Dopo due ore di attesa a causa della pioggia, il torneo sul campo principale si è concluso con la vittoria di Ruud, che ha battuto Darderi con due set consecutivi, 6-1 e 6-1, avanzando così alle finali. Sul finale, il cielo si è in parte schiarito, lasciando intravedere un timido sole, ma l’espressione sul volto di Darderi rimaneva cupa, segnata dalla sconfitta. La partita si è disputata sul campo principale, con condizioni atmosferiche intermittenti dovute alla pioggia.

Due ore di attesa per la pioggia poi sul Foro spunta un timido sole, ma sul volto di Darderi resta un ombra scura. Il primo set ormai è compromesso e definitivamente perso (6-1). Stesso registro ed epilogo anche nel secondo Luciano Darderi non ne ha più e ferma qui il suo percorso, in semifinale.L’azzurro ha speso tanto negli ultimi due match ed è in evidente difficoltà fisica. Il numero 16 al mondo non riesce mai a contrastare Ruud che conquista agevolmente, 6-1 6-1, la quarta finale in carriera a livello 1000. Uno sfinito Luciano Darderi ha ceduto contro Casper Ruud, però il suo torneo lo ha vinto: prima volta in semifinale in unMasters 1000, per di più al Foro Italico, nel luogo che da ragazzo frequentava e sognava un giorno di essere protagonista. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Darderi si ferma alle semifinali, vince Ruud con un doppio 6-1

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