Darderi ko a Roma è Ruud il primo finalista

Luciano Darderi si è fermato in semifinale agli Internazionali d’Italia 2026, il torneo ATP Master 1000 disputato sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma. L’azzurro è stato sconfitto dal giocatore norvegese in due set, con il punteggio di 6-1, 6-1. La partita è durata circa un’ora e si è conclusa con la vittoria del nordico, che ha conquistato così la finale. Darderi aveva raggiunto questa fase dopo aver superato diversi avversari nelle precedenti giornate.

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L'azzurro "paga" le fatiche degli ultimi giorni e cede per 6-1 6-1 contro il norvegese ROMA - Termina in semifinale l'avventura di Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia 2026, il Master 1000 Atp in scena sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma. L'azzurro - testa di serie numero 18 del tabellone - si arrende in due set di fronte al norvegese Casper Ruud, 23esimo favorito del seeding, in un match condizionato anche da un'interruzione di quasi due ore per pioggia. Pesante il 6-1 6-1 - in un'ora e cinque minuti di gioco - subito da Darderi, che ha pagato le fatiche degli ottavi di finale, vinti in rimonta contro il tedesco Zverev, e della battaglia dei quarti, dove ha avuto la meglio sul giovane spagnolo Jodar. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Darderi ko a Roma, è Ruud il primo finalista ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ruud primo finalista Sullo stesso argomento Leggi anche: Darderi cede di schianto: Ruud si impone in due set ed è il primo finalista #Darderi ko tra occhiali e pioggia, vince Ruud: ecco il primo finalista di Roma x.com Darderi ko a Roma, è Ruud il primo finalistaL'azzurro paga le fatiche degli ultimi giorni e cede per 6-1 6-1 contro il norvegese ... msn.com ATP 1000 Roma R4: [18] L. Darderi def. [2] A. Zverev 1-6, 7-6(10), 6-0 reddit Darderi ko tra occhiali e pioggia, vince Ruud: ecco il primo finalista di RomaL'italo-argentino, reduce dal successo ai quarti contro Jodar, si gioca il pass per l'ultimo atto contro il norvegese, vittorioso contro Khachanov ... tuttosport.com