Dammi le chiavi o chiamo i carabinieri | rendez-vous hot finisce come una puntata di Forum col wrestling

A Arezzo, un incontro romantico si è trasformato in una scena insolita: tutto è iniziato con richieste di chiavi e minacce di chiamare le forze dell'ordine, ma è finito con una colluttazione che ha richiesto l'intervento del pronto soccorso. La situazione ha ricordato una puntata di un programma televisivo dedicato ai litigi legali, con momenti di tensione e scontri fisici. Le candele profumate e l’atmosfera intima hanno lasciato spazio a una serata controversa e accidentata.

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Ad Arezzo ormai bisogna stare attenti anche agli appuntamenti galanti: si parte con le candele profumate e si rischia di finire col referto del pronto soccorso. Come racconta il Corriere di Arezzo, un incontro erotico tra due donne s’è trasformato in una mezza guerriglia da appartamento, con tanto di urla, minacce, schiaffi, morsi e carabinieri a fare irruzione nella mattinata. Altro che “chimica”: qui s’è passati direttamente alla fisica applicata. Secondo quanto emerso nel processo, una trentenne aretina è stata condannata a un anno con pena sospesa per sequestro di persona, lesioni e minacce. La vicenda sarebbe degenerata dopo un inizio apparentemente tranquillo. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - “Dammi le chiavi o chiamo i carabinieri”: rendez-vous hot finisce come una puntata di Forum col wrestling ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Elettra Lamborghini chiama i carabinieri a Sanremo Sullo stesso argomento Leggi anche: Rendez-Vous 2026: il nuovo cinema francese torna in Italia Dal 7 aprile torna “Rendez-Vous”, il cinema francese a RomaRENDEZ-VOUS 7-15 aprile 2026 | Torino Cinema Classico, Milano Anteo Palazzo del Cinema, Bologna Modernissimo, Firenze Spazio Alfieri, Napoli... Paura a Roma, parcheggia l’auto e viene aggredita con un cacciavite: Dammi le chiavi o ti faccio maleL’ha minacciata con un cacciavite dopo che aveva parcheggiato l’auto. Dammi le chiavi o ti faccio male. Una volta ottenuto ciò che voleva, è scappato via a bordo della macchina appena rubata. Leggi ... fanpage.it Virginia Sanjust condannata, l'estorsione alla sorella per 15 euro: Dammi i soldi o non ti ridò le chiavi dell'autoLe difficoltà della ex annunciatrice non sono nuove. Nel marzo 2020 era balzata agli onori della cronaca per un altro episodio grave: un'aggressione verbale alla nonna, Antonella Lualdi, attrice e ... leggo.it