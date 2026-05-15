Dal tirocinio al lavoro | quattro giovani giuristi dell’Università Vanvitelli assunti alla Camera di Commercio
Quattro studenti iscritti al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” sono stati assunti dalla Camera di Commercio di Caserta. I giovani, che avevano svolto un tirocinio presso l’ente, sono stati stabilizzati nel loro percorso lavorativo. La loro assunzione rappresenta il risultato di un rapporto formativo e professionale avviato durante il periodo di stage. La notizia conferma l’attenzione dell’ente nei confronti dei giovani talenti del settore giuridico.
La Camera di Commercio di Caserta ha assunto 4 studenti del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. I selezionati nell’ambito del progetto avviato nel gennaio 2025 hanno, in queste ore, avviato la loro esperienza lavorativa presso l’Ente. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Retired Managing Partner Tells the Truth About Starting in Law with Murray Gottheil
Sullo stesso argomento
Giurisprudenza si trasferisce nel cuore di Varese: stipulato l’accordo tra Università dell’Insubria e Camera di CommercioVarese, 30 marzo 2026 – L’Università degli studi dell’Insubria rafforza la presenza di studenti e studentesse, didattica e vita accademica nel centro...
Scuola e mondo del lavoro, Projenia e Cyclopes incontrano gli studenti alla Camera di Commercio Irpinia SannioProtagonisti della mattinata sono stati gli studenti del secondo e del terzo liceo dell’Istituto Pietro Colletta di Avellino, coinvolti in un...
Quattro giovani giuristi della Vanvitelli assunti alla Camera di Commercio di CasertaLa Camera di Commercio di Caserta ha assunto 4 studenti del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. (ANSA) ... ansa.it
Camera di Commercio Caserta assume 4 giuristi dalla VanvitelliUn patto tra Università Vanvitelli e Camera di Commercio di Caserta porta all'assunzione di quattro giovani giuristi ... it.blastingnews.com