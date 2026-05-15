Dal tirocinio al lavoro | quattro giovani giuristi dell’Università Vanvitelli assunti alla Camera di Commercio

Quattro studenti iscritti al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” sono stati assunti dalla Camera di Commercio di Caserta. I giovani, che avevano svolto un tirocinio presso l’ente, sono stati stabilizzati nel loro percorso lavorativo. La loro assunzione rappresenta il risultato di un rapporto formativo e professionale avviato durante il periodo di stage. La notizia conferma l’attenzione dell’ente nei confronti dei giovani talenti del settore giuridico.

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