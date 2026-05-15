Dal Psbo alla nuova rotatoria | confronto pubblico sul futuro di Torre Pedrera e Viserbella
Giovedì sera, nel pomeriggio del 14 maggio, un gran numero di cittadini si è riunito nella Villa Soresina di via Porto Palos. L'incontro è stato promosso dal Comitato Turistico di Torre Pedrera ed ha visto la partecipazione dell’amministrazione comunale. L’obiettivo era discutere delle idee e dei progetti riguardanti il futuro di Torre Pedrera e Viserbella, con un confronto aperto e diretto tra cittadini e rappresentanti istituzionali. La serata ha visto un’ampia partecipazione e interventi di varia natura.
Erano tantissimi i cittadini che giovedì sera (14 maggio) hanno risposto all'invito del Comitato Turistico di Torre Pedrera, riempiendo la Villa Soresina di via Porto Palos per un confronto diretto con l'amministrazione comunale sulle prospettive di Torre Pedrera e Viserbella. Al centro del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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