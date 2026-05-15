Dal Psbo alla nuova rotatoria | confronto pubblico sul futuro di Torre Pedrera e Viserbella

Giovedì sera, nel pomeriggio del 14 maggio, un gran numero di cittadini si è riunito nella Villa Soresina di via Porto Palos. L'incontro è stato promosso dal Comitato Turistico di Torre Pedrera ed ha visto la partecipazione dell’amministrazione comunale. L’obiettivo era discutere delle idee e dei progetti riguardanti il futuro di Torre Pedrera e Viserbella, con un confronto aperto e diretto tra cittadini e rappresentanti istituzionali. La serata ha visto un’ampia partecipazione e interventi di varia natura.

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