Dal passato al futuro | il Policlinico di Bari celebra i trent' anni di azienda ospedaliero-universitaria
Il Policlinico di Bari ha compiuto trent'anni dalla sua trasformazione in azienda ospedaliero-universitaria. La struttura, nata come ospedale pubblico, ha ottenuto questa qualifica in un momento preciso della sua storia. Da allora, ha continuato a svolgere attività cliniche, di ricerca e formazione universitaria. La celebrazione di questo anniversario segna un nuovo capitolo, dopo tre decenni di evoluzione e sviluppo. La data rappresenta un momento di riflessione sulle tappe raggiunte e sui cambiamenti avvenuti nel tempo.
Il Policlinico di Bari taglia il traguardo dei trent'anni dalla trasformazione in azienda ospedaliero-universitaria. Un anniversario che l'ospedale cittadino ha scelto di celebrare con un convegno che ha rappresentato l'occasione per riflettere sul futuro della sanità pubblica in Italia.Rosy. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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