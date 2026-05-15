Dal passato al futuro | il Policlinico di Bari celebra i trent' anni di azienda ospedaliero-universitaria

Da baritoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Policlinico di Bari ha compiuto trent'anni dalla sua trasformazione in azienda ospedaliero-universitaria. La struttura, nata come ospedale pubblico, ha ottenuto questa qualifica in un momento preciso della sua storia. Da allora, ha continuato a svolgere attività cliniche, di ricerca e formazione universitaria. La celebrazione di questo anniversario segna un nuovo capitolo, dopo tre decenni di evoluzione e sviluppo. La data rappresenta un momento di riflessione sulle tappe raggiunte e sui cambiamenti avvenuti nel tempo.

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Il Policlinico di Bari taglia il traguardo dei trent'anni dalla trasformazione in azienda ospedaliero-universitaria. Un anniversario che l'ospedale cittadino ha scelto di celebrare con un convegno che ha rappresentato l'occasione per riflettere sul futuro della sanità pubblica in Italia.Rosy. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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