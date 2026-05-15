Dai successi con Renault al ritorno in pista | Stefano Spadino Bizzarri si racconta

Da lanazione.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano Bizzarri, noto come “Spadino”, è un pilota rallystico di Pistoia che ha ottenuto risultati significativi con la Renault e che, dopo aver lasciato temporaneamente le competizioni, è tornato a gareggiare. Attualmente collabora con la squadra Abeti Racing, mantenendo vivo il suo impegno nel mondo del rally. La sua carriera si è sviluppata attraverso diverse partecipazioni e collaborazioni, rendendolo una figura conosciuta nel panorama delle corse automobilistiche.

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Stefano Bizzarri, per tutti “Spadino”, pilota rallystico pistoiese molto conosciuto e amato dagli appassionati della disciplina e non solo, ancora oggi continua a correre e a collaborare con Abeti Racing. Una carriera lunga quasi quarant’anni, iniziata per passione e trasformata presto in professione. «Ce l’avevo nel sangue», racconta Bizzarri ripensando agli inizi. «Fin da piccolo ero innamorato delle auto, tanto che già a 15 anni guidavo la macchina». La svolta arrivò nel 1987, quando Giorgio Basanti, figura legata al mondo Abeti Racing, gli suggerì di lasciare da parte “le bravate per strada” e provare a correre davvero. La famiglia lo sostenne e così prese il via l’avventura nei rally. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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