Dai successi con Renault al ritorno in pista | Stefano Spadino Bizzarri si racconta

Stefano Bizzarri, noto come “Spadino”, è un pilota rallystico di Pistoia che ha ottenuto risultati significativi con la Renault e che, dopo aver lasciato temporaneamente le competizioni, è tornato a gareggiare. Attualmente collabora con la squadra Abeti Racing, mantenendo vivo il suo impegno nel mondo del rally. La sua carriera si è sviluppata attraverso diverse partecipazioni e collaborazioni, rendendolo una figura conosciuta nel panorama delle corse automobilistiche.

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