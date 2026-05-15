da triennale di milano e qatar museums un progetto formativo per laureati da atenei qatarioti

La Triennale di Milano e Qatar Museums hanno avviato un programma di formazione rivolto a giovani laureati provenienti dalle università del Qatar. Il progetto prevede un bootcamp di quattro settimane che si svolge a Milano, con l’obiettivo di offrire un’esperienza formativa internazionale. La collaborazione tra le due istituzioni mira a favorire il confronto tra studenti e professionisti del settore culturale e artistico. La selezione dei partecipanti avviene tramite un percorso di candidatura aperto e pubblico.

Triennale Milano e Qatar Museums hanno lanciato un progetto formativo internazionale dedicato a giovani laureati provenienti dalle università del Qatar, con un bootcamp di quattro settimane a Milano. L’iniziativa, promossa anche da Design Doha Biennial, ha coinvolto cinque giovani professionisti tra designer, architetti e artisti selezionati attraverso una open call rivolta agli atenei qatarioti e alle istituzioni accademiche di Doha attive nei campi del design, dell’antropologia e dei cultural studies. Il programma si è svolto in concomitanza con la Milano Design Week e ha alternato workshop, incontri e attività collaborative con designer, aziende e istituzioni italiane, con l’obiettivo di creare connessioni tra il sistema creativo milanese e la scena culturale del Qatar. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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