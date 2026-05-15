Milo Infante e Gianluigi Nuzzi tornano questa sera, venerdì 15 maggio, con i rispettivi programmi di cronaca nera – Ore 14 Sera e Quarto Grado. Il primo su Rai 2, il secondo su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 15 maggio 2026. Al centro della puntata, per entrambi i programmi, ancora il giallo di Garlasco, con tutti gli ultimi aggiornamenti relativi all’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Ore 14 Sera – Eccezionalmente in onda di venerdì anziché di giovedì, il programma sarà dedicato interamente a Garlasco e saranno resi pubblici alcuni documenti esclusivi per dimostrare come le indagini sul delitto di Chiara Poggi nel 2007 siano andate nell’unica direzione di colpire Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Da Infante e Nuzzi ancora il giallo di Garlasco

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