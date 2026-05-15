Cultura luoghi per i giovani manutenzione e sicurezza | ecco cosa chiedono gli aretini al prossimo sindaco
Mancano poche settimane alle elezioni comunali e gli aretini si stanno preparando a scegliere il nuovo rappresentante del Comune. Tra le priorità espresse ci sono richieste riguardanti la cultura, i luoghi dedicati ai giovani, nonché interventi di manutenzione e sicurezza nelle aree pubbliche. La campagna elettorale si avvicina e le discussioni si concentrano su queste tematiche, che coinvolgono direttamente la vita quotidiana dei cittadini e il futuro della città.
Si avvicinano le date delle prossime elezioni. Si conosceranno quindi i nomi di chi sederà in consiglio comunale e, con tutta probabilità dopo il turno di ballottaggio, anche quello del nuovo sindaco. Ma cosa chiedono gli aretini alla prossima giunta? Le risposte spaziano un po' in tutti i campi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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