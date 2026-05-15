A Cuba, al momento sono registrati circa 1.260 detenuti considerati politici, molti dei quali sono stati arrestati durante le recenti proteste contro il governo. Tra loro ci sono 15 minorenni, alcuni dei quali sono stati arrestati per aver manifestato rifiuto nei confronti del regime. La carenza di cibo tra i cittadini cubani continua a peggiorare, anche a causa delle restrizioni imposte dall'embargo statunitense. Le condizioni di detenzione e la situazione alimentare sono al centro di numerose critiche e discussioni.

? Domande chiave Chi sono i 15 minorenni detenuti per aver rifiutato il regime?. Come incide l'embargo americano sulla fame dei cittadini cubani?. Perché la gestione del dissenso sta portando l'isola alla miseria?. Quali responsabilità hanno gli eredi di Castro nella crisi alimentare?.? In Breve Tra i prigionieri figurano 15 minorenni secondo i dati di Prisoners Defenders.. Detenuti arrestati per rifiuto dei simboli storici di Fidel e Che.. Embargo di Trump e gestione castrista aggravano la carenza alimentare.. La repressione sistematica colpisce intere generazioni di cittadini cubani.. Al fine di raggiungere la quota record di 1260 detenuti politici all’Avana, le autorità cubane hanno intensificato la repressione contro chi rifiuta l’ideologia del regime, tra cui figurano anche 15 minorenni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuba, 1260 detenuti politici: tra repressione e carenza di cibo

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