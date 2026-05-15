A Crotone, le forze dell’ordine hanno effettuato un’operazione contro le attività illegali, sanzionando con oltre 18 mila euro di multe. Durante i controlli, è stato scoperto un bar chiuso che continuava a servire clienti, oltre a irregolarità riscontrate in un circolo privato. Le verifiche hanno portato al rilascio di multe per le violazioni riscontrate, con l’obiettivo di contrastare pratiche illecite nel settore. L’operazione si inserisce in una serie di interventi finalizzati a reprimere attività non conformi alla legge.

? Punti chiave Come ha fatto un bar chiuso a continuare a servire clienti?. Quali irregrazioni hanno causato le pesanti sanzioni nel circolo privato?. Chi rischia la denuncia penale per aver ignorato il blocco comunale?. Perché sono state trovate slot machine non autorizzate nel locale?.? In Breve Bar sanzionato con 5 mila euro per attività proseguita durante sospensione bimestrale.. Circolo privato multato di 12 mila euro per quattro slot machine senza Scia.. Sanzione di 333 euro per somministrazione alcolici a un minore nel circolo.. Mancata sorveglianza locali nel club comporta una multa di 1.032 euro.. La Polizia di Crotone ha sanzionato un esercente e un presidente di circolo ricreativo per oltre 18 mila euro dopo aver scoperto attività illegali e violazioni delle norme vigenti nel territorio cittadino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone, raid contro le illegalità: oltre 18 mila euro di multe

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