Crisi casa | Milano e Bologna chiedono autonomia da Roma
Milano e Bologna hanno presentato richieste di maggiore autonomia nella gestione dei fondi destinati al settore immobiliare, sollevando questioni sul rapporto tra amministrazioni locali e centrale. Le due città si confrontano con le difficoltà di contenere i prezzi delle case attraverso i sussidi nazionali, che finora non hanno prodotto risultati significativi. La discussione riguarda come le metropoli possano adottare strumenti e strategie differenti senza dipendere dal controllo di Roma, cercando soluzioni più efficaci per il mercato immobiliare.
? Punti chiave Come possono le metropoli gestire i fondi senza il controllo di Roma?. Perché i sussidi nazionali non riescono a calmare i prezzi immobiliari?. Chi decide davvero come vengono ripartiti i fondi per l'edilizia pubblica?. Quali conseguenze avrà il centralismo sulla stabilità abitativa delle grandi città?.? In Breve L'assessore Emmanuel Conte sottolinea la divergenza tra necessità metropolitane e gestione centrale.. La gestione dei fondi PNRR è criticata per la distribuzione verso il centrosud.. Il modello di Carlo Cattaneo viene citato per il superamento del centralismo romano.. L'aumento dei prezzi immobiliari colpisce duramente le fasce medie di Milano e Bologna. 🔗 Leggi su Ameve.eu
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Sullo stesso argomento
Roma-Bologna, rigore segnato da Malen ma i giallorossi chiedono un altro penalty. Cos’è successo in Europa League(Adnkronos) – Succede di tutto nel secondo tempo di Roma-Bologna, ritorno degli ottavi di Europa League allo stadio Olimpico oggi, giovedì 19 marzo.
Quanto costa comprare e affittare casa a Milano, Bologna e Roma nel 2026: tutte le cifreRoma, 18 aprile 2026 – Ma quanto costa una casa al metro quadro in Italia nei luoghi che sono al centro dei desideri, prendiamo tre aree...
Milano e la crisi del ceto medio, Simone: Ho un lavoro sicuro, ma per avere casa mia ho dovuto chiedere all’Aler x.com
La tua Casa dei Sogni. manonlisaaaa · Manon Lisa réécriture Le pêcheur Me Gustas Tù. A Milano si pagano oltre 700€ per vivere in meno di 20mq. Analizziamo la crisi abitativa e i prezzi folli dei monolocali. Visita www.latuacasadeisogni.com #Milano #Merca facebook
Milano, una casa su cinque resta sfitta: il paradosso degli appartamenti fantasma che acuiscono la crisi abitativaIl mercato immobiliare corre tra vendite record e prezzi in aumento, ma cresce l’emergenza abitativa: sempre più immobili vengono acquistati per investimento e restano sfitti ... affaritaliani.it
Case, a Milano un’abitazione su cinque rimane vuota dopo la vendita. I datiA Milano è sempre più difficile comprare casa anche per effetto degli appartamenti fantasma. Come evidenzia l'ultimo rapporto stilato da Scenari Immobiliari e Abitare CO, nella metropoli lombarda ... tg24.sky.it