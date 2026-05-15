Crisi casa | Milano e Bologna chiedono autonomia da Roma

Milano e Bologna hanno presentato richieste di maggiore autonomia nella gestione dei fondi destinati al settore immobiliare, sollevando questioni sul rapporto tra amministrazioni locali e centrale. Le due città si confrontano con le difficoltà di contenere i prezzi delle case attraverso i sussidi nazionali, che finora non hanno prodotto risultati significativi. La discussione riguarda come le metropoli possano adottare strumenti e strategie differenti senza dipendere dal controllo di Roma, cercando soluzioni più efficaci per il mercato immobiliare.

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