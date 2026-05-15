Crisi casa | Milano e Bologna chiedono autonomia da Roma

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano e Bologna hanno presentato richieste di maggiore autonomia nella gestione dei fondi destinati al settore immobiliare, sollevando questioni sul rapporto tra amministrazioni locali e centrale. Le due città si confrontano con le difficoltà di contenere i prezzi delle case attraverso i sussidi nazionali, che finora non hanno prodotto risultati significativi. La discussione riguarda come le metropoli possano adottare strumenti e strategie differenti senza dipendere dal controllo di Roma, cercando soluzioni più efficaci per il mercato immobiliare.

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? Punti chiave Come possono le metropoli gestire i fondi senza il controllo di Roma?. Perché i sussidi nazionali non riescono a calmare i prezzi immobiliari?. Chi decide davvero come vengono ripartiti i fondi per l'edilizia pubblica?. Quali conseguenze avrà il centralismo sulla stabilità abitativa delle grandi città?.? In Breve L'assessore Emmanuel Conte sottolinea la divergenza tra necessità metropolitane e gestione centrale.. La gestione dei fondi PNRR è criticata per la distribuzione verso il centrosud.. Il modello di Carlo Cattaneo viene citato per il superamento del centralismo romano.. L'aumento dei prezzi immobiliari colpisce duramente le fasce medie di Milano e Bologna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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