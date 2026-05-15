Cosa ha ottenuto Trump dal viaggio in Cina?

Il presidente degli Stati Uniti ha concluso il viaggio in Cina il 15 maggio, dopo aver partecipato a incontri con funzionari e aziende locali. Durante la visita, sono stati firmati alcuni accordi commerciali, anche se i mercati hanno mostrato scetticismo riguardo alla loro portata effettiva. La partenza è avvenuta senza annunci di accordi di grande rilievo, e le reazioni degli analisti sono state di cautela circa i benefici concreti ottenuti. La visita si inserisce in un quadro di tensioni commerciali tra i due paesi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lasciato la Cina oggi 15 maggio. Vantando accordi commerciali a cui i mercati hanno creduto poco. Mentre Pechino ha messo in guardia Washington sulla cattiva gestione di Taiwan e ha sostenuto che la guerra con l’Iran non avrebbe mai dovuto iniziare. La visita di Trump al principale rivale strategico ed economico degli Stati Uniti, la prima di un presidente americano dal suo ultimo viaggio nel 2017, mirava a ottenere risultati concreti per risollevare i suoi indici di gradimento, in vista delle cruciali elezioni di medio termine. Il menu degli ospiti. L’agenzia di stampa Reuters racconta che il vertice è stato ricco di sfarzo. 🔗 Leggi su Open.online

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President Trump to visit China amid Iran war

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