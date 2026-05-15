Cosa fare anche gratis a Trento dal 15 al 17 maggio | tutti gli eventi

Da trentotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 15 al 17 maggio, Trento ospita un calendario di eventi che include attività per famiglie, sportivi, appassionati di cultura, musica ed enogastronomia. La città offre diverse iniziative, alcune delle quali gratuite, che si svolgono in vari luoghi del centro e delle zone limitrofe. Le manifestazioni spaziano tra esposizioni, mercatini, concerti e dimostrazioni sportive, coinvolgendo cittadini e visitatori in un fine settimana ricco di proposte. La programmazione si rivolge a un pubblico vario e si svolge in spazi pubblici e aree dedicate.

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.Anche questo fine settimana il Trentino propone un calendario fitto di iniziative, con eventi per famiglie, appassionati di sport, cultura, musica ed enogastronomia. Da venerdì 15 a domenica 17 maggio il territorio si anima. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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