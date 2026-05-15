Cosa fare anche gratis a Trento dal 15 al 17 maggio | tutti gli eventi

Dal 15 al 17 maggio, Trento ospita un calendario di eventi che include attività per famiglie, sportivi, appassionati di cultura, musica ed enogastronomia. La città offre diverse iniziative, alcune delle quali gratuite, che si svolgono in vari luoghi del centro e delle zone limitrofe. Le manifestazioni spaziano tra esposizioni, mercatini, concerti e dimostrazioni sportive, coinvolgendo cittadini e visitatori in un fine settimana ricco di proposte. La programmazione si rivolge a un pubblico vario e si svolge in spazi pubblici e aree dedicate.

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.Anche questo fine settimana il Trentino propone un calendario fitto di iniziative, con eventi per famiglie, appassionati di sport, cultura, musica ed enogastronomia. Da venerdì 15 a domenica 17 maggio il territorio si anima. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Hantavirus in crociera Ecco cosa sta succedendo davvero Sullo stesso argomento Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 15 al 17 maggio: tutti gli eventiCosa fare a Milano dal 15 al 17 maggio?Il nuovo weekend in arrivo spazia dalla musica al gioco, fino a festival sociali e mercatini dedicati al... Scopri cosa fare in #Lombardia per la #FestadellaMamma senza spendere troppo: eventi gratis, musei, panorami, ville aperte e idee da vivere insieme, tra #Milano, #Brescia e non solo. x.com Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 15 al 17 maggio: tutti gli eventiUna selezione di eventi in provincia di Trento, fra teatro, aperitivi, mostre e sagre. Ce ne è per tutti i gusti ... trentotoday.it Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend: gli 8 eventi (anche gratis) scelti per voiSi avvicina il weekend e a Monza e in Brianza tanti sono gli appuntamenti in agenda per svagarsi, mangiare bene, e divertirsi. Per chi ama la cultura (ma non solo) nel fine settimana c'è la speciale e ... monzatoday.it