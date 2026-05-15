Cosa aspettarsi sull’Iran dopo l’incontro Trump-Xi

Dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping, i primi segnali indicano che Pechino sta adottando atteggiamenti cauti riguardo alle tensioni con gli Stati Uniti. Le dichiarazioni ufficiali non prevedono cambiamenti immediati nelle politiche commerciali o nelle relazioni diplomatiche, ma si nota una certa attenzione nel mantenere aperti i canali di comunicazione. Nella regione, si registrano comunque segnali di stabilità, anche se alcuni analisti sottolineano che le schermaglie commerciali e le dispute territoriali continuano a rappresentare punti di possibile tensione.

I primi segnali emersi dal summit tra Donald Trump e Xi Jinping suggeriscono che Pechino stia riconsiderando i costi — ma non necessariamente i fondamenti — della propria relazione con l’Iran dopo che la scelta di Teheran di militarizzare lo Stretto di Hormuz si è scontrata con gli interessi energetici cinesi e ha complicato le dinamiche dell’operazione lanciata dagli Stati Uniti contro l’Iran. A colpire è soprattutto il tono insolitamente esplicito del readout diffuso dalla Casa Bianca dopo l’incontro. Nel testo si afferma che Xi ha “espresso chiaramente l’opposizione della Cina alla militarizzazione dello Stretto e a qualsiasi tentativo di... 🔗 Leggi su Formiche.net

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Attacco all'Iran: il discorso di Trump

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