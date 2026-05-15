Corsa Airc e raduno di mezzi vintage | doppio evento domenica fra Pisa e Marina cambia la viabilità
Domenica 17 maggio a Pisa e Marina si svolgeranno due eventi che coinvolgeranno le strade della zona. La prima è la '2° Run for Airc Pisa', una corsa organizzata per celebrare il 61° anniversario della Fondazione Airc dedicata alla ricerca sul cancro. La seconda manifestazione è un raduno di mezzi vintage. A causa di queste iniziative, il Comune ha disposto temporanee modifiche alla viabilità cittadina, prevedendo variazioni nei percorsi e negli orari di circolazione.
Il Comune di Pisa informa la cittadinanza che domenica 17 maggio saranno in vigore modifiche temporanee alla viabilità cittadina in occasione di due manifestazioni: la '2° Run for Airc Pisa', organizzata per il 61° anniversario della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, e 'The Distinguished. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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