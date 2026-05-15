Corruzione il Gup concede il patteggiamento all' ex presidente della Regione Cuffaro

Il giudice per le udienze preliminari ha accolto la richiesta di patteggiamento presentata dall'ex presidente della Regione Sicilia, condannandolo a tre anni di reclusione. La decisione è arrivata al termine di un procedimento in cui l'imputato era accusato di corruzione e traffico di influenze. La sentenza è stata pronunciata nel corso di un'udienza nel Tribunale di Palermo, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle eventuali altre parti coinvolte nel procedimento.

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