Controlli sulle armi scatta un blitz | scoperte in un' abitazione decine di munizioni detenute abusivamente

Durante un intervento di polizia in un appartamento nel centro di Aprilia, sono state trovate e sequestrate numerose munizioni illegalmente detenute. L'operazione si è svolta senza incidenti e ha portato al ritrovamento di un ingente quantitativo di proiettili. Le armi e le munizioni sono state sottoposte a sequestro, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sulle motivazioni e sulla provenienza del materiale. Nessuna persona è stata arrestata durante il blitz.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui