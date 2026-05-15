Controlli sulle armi scatta un blitz | scoperte in un' abitazione decine di munizioni detenute abusivamente

Da latinatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento di polizia in un appartamento nel centro di Aprilia, sono state trovate e sequestrate numerose munizioni illegalmente detenute. L'operazione si è svolta senza incidenti e ha portato al ritrovamento di un ingente quantitativo di proiettili. Le armi e le munizioni sono state sottoposte a sequestro, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sulle motivazioni e sulla provenienza del materiale. Nessuna persona è stata arrestata durante il blitz.

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Un blitz della polizia, all'interno di un'abitazione del centro cittadino di Aprilia, ha consentito di scoprire e sequestrare decine di munizioni detenute illegalmente.Si tratta di 42 proiettili di diverso calibro, scoperti proprio nel corso della perquisizione domiciliare. Nell'appartamento. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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