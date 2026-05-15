Controlli antidroga nei parchi con il cane Yuma | sequestri e una sanzione per campeggio abusivo

Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia locale della Valmarecchia hanno condotto controlli nelle aree verdi di Santarcangelo e nella zona artigianale, impiegando anche il cane addestrato per le verifiche antidroga. Durante le operazioni sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e sono state emesse sanzioni per campeggio abusivo. Le attività sono state svolte in risposta a segnalazioni riguardanti insediamenti di carovane nomadi, portando a interventi di deferimento e diffide.

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia locale della Valmarecchia hanno effettuato controlli mirati con l’ausilio dell’unità cinofila in diverse aree verdi di Santarcangelo e zona artigianale dove erano stati segnalati insediamenti di carovane nomadi: segnalazioni, deferimenti, diffide e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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