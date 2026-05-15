Controlli antidroga | in auto spuntano hashish cocaina e sostanze dopanti

Da trentotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante controlli di routine su strada, sono stati trovati in auto sostanze stupefacenti e farmaci dopanti. In particolare, sono state rinvenute quantità di hashish, cocaina e medicinali senza prescrizione. Sono state emesse due denunce a carico dei conducenti coinvolti e sequestrate le sostanze trovate, che si presume siano state ottenute in modo illecito. Le operazioni sono state condotte dalle forze dell’ordine per verificare eventuali altri illeciti collegati.

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Due denunce e il sequestro di droga e farmaci che, con ogni probabilità, sono stati procurati illegalmente. È questo l’esito di un intervento eseguito nei giorni scorsi dai carabinieri di Borgo Valsugana. L’operazione si è svolta nell’ambito di un’attività di controllo del territorio e contrasto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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