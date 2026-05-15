Consolini Volley colpo internazionale | arriva la centrale ceca Magdalena Jehlarová

Da today.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di volley ha annunciato l’arrivo di una nuova giocatrice internazionale, Magdalena Jehlarová, proveniente dalla Repubblica Ceca. Nata il 10 giugno 2000, la centrale si unisce al roster portando con sé una presenza fisica notevole e un ruolo di rilievo a rete. La scelta di inserire nel gruppo un’atleta di questa provenienza sottolinea l’intenzione di rafforzare la compagine con un elemento di esperienza internazionale.

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La Consolini Volley inserisce nel proprio roster Magdalena Jehlarová, centrale della Repubblica Ceca nata il 10 giugno 2000, atleta di grande struttura fisica e importante presenza a rete. Alta 189 centimetri, rappresenta un profilo europeo di spessore, capace di coniugare qualità offensive. 🔗 Leggi su Today.it

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