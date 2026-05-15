Con Felicia la svolta buona inizia nel piatto

Da iodonna.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente si è parlato di come una corretta alimentazione non sia solo questione di nutrienti, ma anche di piacere nel mangiare. Un nuovo approccio mira a combinare salute e soddisfazione, offrendo menu che favoriscano il benessere senza rinunciare al gusto. L’attenzione si concentra sulla creazione di pasti che siano equilibrati e allo stesso tempo invitanti, per stimolare una relazione più positiva con i cibi quotidiani. Questa tendenza si sta diffondendo tra chi cerca di adottare uno stile di vita più sano senza sacrifici.

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L ’alimentazione bilanciata contribuisce a una vita sana, ma è fondamentale anche creare un tipo di menù che ci renda felici di gustare ciò che abbiamo nel piatto.  Grazie a  Felicia,  e ai suoi ingredienti, dai cereali integrali ai legumi, è possibile creare ricette colorate, gustose capaci di strappare un sorriso a ogni boccone. Il brand di pasta healthy di Andriani Società Benefit sta promuovendo  La Svolta Buona: una campagna che è prima di tutto una promessa. Sì, è possibile che il piatto più nutriente della settimana sia anche quello che si aspetti con più entusiasmo. E no, non è un miracolo: è semplicemente  Felicia. Felicia: le caratteristiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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