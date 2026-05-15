Con Berlino 2 finisce il mito de La casa di carta

Da today.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il mito de ‘La casa di carta’ è finito ed è arrivato il momento di accettarlo. È inutile trascinare la storia della banda di ladri più famosa del piccolo schermo con spin-off e remake: la serie heist spagnola diventata un fenomeno mondiale non ha più nulla da raccontare e la scarsa qualità del. 🔗 Leggi su Today.it

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