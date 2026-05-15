Comunicato Stampa | AL VIA OLTRE LA RAMPA L' INCLUSIONE IN FARMACIA
È stato annunciato l'avvio di un progetto intitolato “Oltre la rampa. L'inclusione in farmacia” che mira a migliorare l'accessibilità nei servizi farmaceutici. L'iniziativa si concentra sulla creazione di un ambiente più accogliente, considerando aspetti come l'accoglienza ai clienti e la comunicazione, oltre alle barriere fisiche. L’obiettivo è integrare la cultura dell’inclusione come parte integrante della qualità complessiva dell’assistenza offerta nelle farmacie.
Promuovere una cultura dell'accessibilità che vada oltre le barriere fisiche e diventi parte integrante della qualità del servizio in farmacia, dall'accoglienza alla comunicazione. È questo l'obiettivo di “Oltre la Rampa. L'inclusione in farmacia”, il progetto sviluppato da Procter & Gamble nell'ambito della campagna “Campioni Ogni Giorno”, parte del più ampio programma di cittadinanza d'impresa “P&G per l'Italia”, e realizzato in collaborazione con Homnya. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di SaFe Communications s.r.l. Scolari indottrinati sui migranti, il video choc. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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