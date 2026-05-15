Comunicato Stampa | AL VIA OLTRE LA RAMPA L' INCLUSIONE IN FARMACIA

È stato annunciato l'avvio di un progetto intitolato “Oltre la rampa. L'inclusione in farmacia” che mira a migliorare l'accessibilità nei servizi farmaceutici. L'iniziativa si concentra sulla creazione di un ambiente più accogliente, considerando aspetti come l'accoglienza ai clienti e la comunicazione, oltre alle barriere fisiche. L’obiettivo è integrare la cultura dell’inclusione come parte integrante della qualità complessiva dell’assistenza offerta nelle farmacie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui