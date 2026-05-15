Como vs Parma trentasettesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La trentasettesima giornata del campionato di Serie A 20252026 si affronta con Como e Parma in campo. La squadra di casa cerca punti importanti per avvicinarsi alla zona europea, mentre gli ospiti, ormai salvi, non hanno più obiettivi di classifica. La partita si svolge in uno stadio che ospita le sfide di questa stagione e sarà trasmessa su alcune piattaforme televisive e online. Le formazioni probabili sono state indicate dai media sportivi, con alcune variazioni previste prima del fischio d’inizio.

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Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I lariani vanno a caccia di punti per avvicinarsi al quarto posto, mentre i ducali, raggiunta la salvezza, non hanno nulla da chiedere alla stagione. Como vs Parma si giocherà domenica 17 maggio 2026 alle ore 12 presso lo stadio Sinigallia COMO VS PARMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lariani sono reduci da una serie molto positiva, culminata con il successo esterno sul campo del Verona la scorsa settimana, dopo lo 0-0 contro il Napoli e il 2-0 rifilato al Genoa. La squadra di Fabregas ha già matematicamente conquistato una qualificazione europea per la prossima stagione, resta da capire di quale competizione si tratterà. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Como vs Parma, trentasettesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PARLIAMO DI SERIE A: 32° giornata 2025/2026 con Giuseppe Valentini & Gianni Serranó Sullo stesso argomento Empoli-Avellino, trentasettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Carrarese vs Cesena, trentasettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Match Thread: Parma vs Roma | Serie A | 10 Maggio 16:00 UTC reddit DIRETTA/ Como Parma (risultato finale 1-1): un giusto pari! (Serie A, 19 ottobre 2024)Andiamo a vedere le statistiche della diretta di Como Parma, nel mentre i giocatori si preparano a scendere in campo, osserviamo attraverso i dati delle precedenti giornate quali sono i pattern delle ... ilsussidiario.net Como-Parma 1-1: video, gol e highlightsGrande equilibrio al Sinigaglia con Como e Parma che impattano in un match divertente e pieno di occasioni. Il Parma è cinico e passa al 20' con un gol 'alla Crespo' (di tacco) di Bonny. Il Como prova ... sport.sky.it