Como per tutti | tre giorni di musica inclusione e comunità
Da tre giorni, la città si trasforma in un luogo di musica, coinvolgimento e partecipazione collettiva. L’evento si svolge nel centro cittadino e comprende diverse iniziative dedicate a promuovere l’inclusione sociale e valorizzare il senso di comunità. Durante l’intera manifestazione, vengono organizzati concerti, laboratori e incontri pubblici aperti a tutti i cittadini. La manifestazione si svolge in vari spazi della città, attirando un pubblico di diverse età e provenienze.
La città diventa una “Como per tutti”, attraverso una grande manifestazione dedicata alla musica, all’inclusione e alla partecipazione attiva della comunità. L'evento è atteso venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 giugno. Organizzata da CiaoComo, con il sostegno del Ministero per le Disabilità, la. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Tony Colombo - Si Perdo A Te (Official Video 2025)
Sullo stesso argomento
Leggi anche: La Piazza del Volontariato chiude in Duomo: musica, inclusione e comunità
Leggi anche: A Calenzano arriva "Musica in piazza": tre giorni di musica, ballo e street food
Se cerchiamo un segnale per questo finale di campionato - facendo tutti gli scongiuri del caso - il nostro Como ce ne offre addirittura tre. Anche la nostra squadra Under 19, militante nel campionato Primavera 2, ha raggiunto poco fa a Chiavari la promozione d facebook
[Vitiello] Tre ipotesi per una rivoluzione aziendale SCENARIO A Furlani resiste con un nuovo DS come D’Amico e un nuovo allenatore. SCENARIO B Ibrahimovic torna al potere e sceglie un nuovo allenatore e DS SCENARIO C Cardinale sceglierebbe Gallian reddit
Era andato a Mandello al Lario con gli amici per una gita al lago e lì è morto, nelle acque del lago di Como dove si era tuffato, in una zona pericolosa con cartelli di divieto, come ha sottolineato il sindaco della cittadina lecchese Riccardo Fasoli. Il quindicenn x.com
Butez: Fabregas la persona più importante per tutti al Como! Mi ispiro a questi tre portieriJean Butez, portiere del Como, è stato premiato come miglior giocatore lariano della stagione all’evento dedicato allo Yacht Club di Como. Queste le sue parole a margine della cerimonia, riportate da ... msn.com
Como, Fabregas: Fare una grandissima gara per portare a casa i tre puntiNel prepartita di Cagliari-Como, gara valida per la 28/a giornata di Serie A, Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di DAZN e ha inquadrato la sfida come l’ultima tappa di un lungo ciclo di impegni ... tuttomercatoweb.com