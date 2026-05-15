Como per tutti | tre giorni di musica inclusione e comunità

Da quicomo.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da tre giorni, la città si trasforma in un luogo di musica, coinvolgimento e partecipazione collettiva. L’evento si svolge nel centro cittadino e comprende diverse iniziative dedicate a promuovere l’inclusione sociale e valorizzare il senso di comunità. Durante l’intera manifestazione, vengono organizzati concerti, laboratori e incontri pubblici aperti a tutti i cittadini. La manifestazione si svolge in vari spazi della città, attirando un pubblico di diverse età e provenienze.

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La città diventa una “Como per tutti”, attraverso una grande manifestazione dedicata alla musica, all’inclusione e alla partecipazione attiva della comunità. L'evento è atteso venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 giugno. Organizzata da CiaoComo, con il sostegno del Ministero per le Disabilità, la. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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