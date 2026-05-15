Como per tutti | tre giorni di musica inclusione e comunità

Da tre giorni, la città si trasforma in un luogo di musica, coinvolgimento e partecipazione collettiva. L’evento si svolge nel centro cittadino e comprende diverse iniziative dedicate a promuovere l’inclusione sociale e valorizzare il senso di comunità. Durante l’intera manifestazione, vengono organizzati concerti, laboratori e incontri pubblici aperti a tutti i cittadini. La manifestazione si svolge in vari spazi della città, attirando un pubblico di diverse età e provenienze.

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