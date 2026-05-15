Como per tutti | tre giorni di musica inclusione e comunità

Per tre giorni, la città si trasforma in un luogo di musica e aggregazione grazie a una manifestazione dedicata all’inclusione e alla partecipazione della comunità. L’evento coinvolge diversi spazi e propone concerti, iniziative culturali e attività per tutte le età. La manifestazione mira a promuovere l’integrazione e a rafforzare il senso di appartenenza tra i cittadini, creando un’occasione di confronto e di scambio tra persone di provenienze diverse. La città si prepara ad accogliere visitatori e residenti per un appuntamento di grande richiamo.

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La città diventa una “Como per tutti”, attraverso una grande manifestazione dedicata alla musica, all’inclusione e alla partecipazione attiva della comunità. L'evento è atteso venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 giugno. Organizzata da CiaoComo, con il sostegno del Ministero per le Disabilità, la. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tony Colombo - Si Perdo A Te (Official Video 2025) Sullo stesso argomento Leggi anche: La Piazza del Volontariato chiude in Duomo: musica, inclusione e comunità [Vitiello] Tre ipotesi per una rivoluzione aziendale SCENARIO A Furlani resiste con un nuovo DS come D’Amico e un nuovo allenatore. SCENARIO B Ibrahimovic torna al potere e sceglie un nuovo allenatore e DS SCENARIO C Cardinale sceglierebbe Gallian reddit Era andato a Mandello al Lario con gli amici per una gita al lago e lì è morto, nelle acque del lago di Como dove si era tuffato, in una zona pericolosa con cartelli di divieto, come ha sottolineato il sindaco della cittadina lecchese Riccardo Fasoli. Il quindicenn x.com Butez: Fabregas la persona più importante per tutti al Como! Mi ispiro a questi tre portieriJean Butez, portiere del Como, è stato premiato come miglior giocatore lariano della stagione all’evento dedicato allo Yacht Club di Como. Queste le sue parole a margine della cerimonia, riportate da ... msn.com Como, Fabregas: Fare una grandissima gara per portare a casa i tre puntiNel prepartita di Cagliari-Como, gara valida per la 28/a giornata di Serie A, Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di DAZN e ha inquadrato la sfida come l’ultima tappa di un lungo ciclo di impegni ... tuttomercatoweb.com