Como-Parma domenica alle 12 al Sinigaglia | strade chiuse divieti e parcheggi per la partita
Domenica 17 maggio alle 12 si svolgerà la partita tra Como e Parma allo stadio Sinigaglia. Per l'occasione, le autorità hanno disposto la chiusura di alcune strade nelle vicinanze e il divieto di sosta in determinate aree. Sono stati inoltre istituiti divieti di parcheggio per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell'evento. La data e l’orario sono stati confermati dopo settimane di incertezze e variazioni nei programmi.
Dopo giorni di rinvii, ipotesi e cambi di programma, è arrivata la decisione definitiva: Como-Parma si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12 allo stadio Sinigaglia. Una scelta maturata dopo il confronto tra Lega Serie A e Prefettura di Roma, all’interno del complesso incastro legato alle gare. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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