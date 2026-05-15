Como-Parma domenica alle 12 al Sinigaglia | strade chiuse divieti e parcheggi per la partita

Domenica 17 maggio alle 12 si svolgerà la partita tra Como e Parma allo stadio Sinigaglia. Per l'occasione, le autorità hanno disposto la chiusura di alcune strade nelle vicinanze e il divieto di sosta in determinate aree. Sono stati inoltre istituiti divieti di parcheggio per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell'evento. La data e l’orario sono stati confermati dopo settimane di incertezze e variazioni nei programmi.

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Dopo giorni di rinvii, ipotesi e cambi di programma, è arrivata la decisione definitiva: Como-Parma si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12 allo stadio Sinigaglia. Una scelta maturata dopo il confronto tra Lega Serie A e Prefettura di Roma, all’interno del complesso incastro legato alle gare. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Como-Inter, città blindata attorno al Sinigaglia: strade chiuse e divieti per tutta la giornataComo si prepara alla sfida tra Como e Inter di oggi, domenica 12 aprile 2026 allo stadio Sinigaglia, con una serie di provvedimenti straordinari... Gli highlights di oggi - Parma osserva Atrok, classe 2005. Como-Parma domenica alle 12.00 x.com Solo Italy Trip (Milano, Lago di Como, Bologna e Firenze) Cercando gemme locali e consigli non turistici reddit Como-Parma domenica alle 12 al Sinigaglia: strade chiuse, divieti e parcheggi per la partitaIntesa raggiunta tra Lega Serie A e Prefettura di Roma: tutte in contemporanea le sfide decisive per Europa e Champions, compresa quella del Sinigaglia ... quicomo.it La Prefettura ha deciso: Como-Parma si gioca domenica alle ore 12Dopo giorni di tensioni e assurdità finalmente questa sera è stata trovata la soluzione al tormentone degli ultimi giorni che ha coinvolto il calendario di Serie A. Poco prima delle ore 20, infatti, è ... sportparma.com