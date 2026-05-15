Come tornare ad abitare il fiume ferito | gli studenti progettano il nuovo volto del Savio
A causa delle condizioni meteorologiche avverse, l'evento previsto sul fiume Savio è stato rinviato, ma il progetto “Abitare il fiume” promosso da un istituto tecnico e una scuola secondaria, in collaborazione con il dipartimento di Architettura, è comunque stato presentato. Gli studenti hanno elaborato un’idea per riqualificare l’area lungo il corso d’acqua, coinvolgendo diverse istituzioni scolastiche. La proposta mira a ripensare gli spazi fluviali e il loro utilizzo, in modo sostenibile e condiviso.
Se il maltempo ha obbligato a rimandare la due giorni sul fiume Savio, non ha fermato la presentazione del progetto “Abitare il fiume” promosso dall'istituto tecnico Garibaldi - Da Vinci e dalla scuola secondaria Viale della Resistenza, in collaborazione con il dipartimento di Architettura. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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