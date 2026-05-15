Come sta cambiando il giornalismo in Italia e nel mondo | Emiliano Fittipaldi al Liceo Romagnosi per l' ultima assemblea studentesca
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Lunedì 18 maggio alle ore 10.50, l'Aula Magna del Liceo Classico e Linguistico "Gian Domenico Romagnosi" di Parma ospiterà un incontro con Emiliano Fittipaldi, direttore del quotidiano Domani. L'evento si svolge nell'ambito dell'ultima assemblea studentesca dell'anno scolastico, in collaborazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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