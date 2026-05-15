Come funziona il NaviBus | tra Lecco e Bellagio ora basta un solo biglietto per battello e autobus

Da oggi, chi viaggia tra Lecco e Bellagio può utilizzare un unico biglietto per autobus e battello, grazie a una nuova iniziativa avviata a Valmadrera. Questa novità permette di combinare i mezzi pubblici per spostarsi lungo il lago senza dover acquistare più biglietti. La collaborazione tra le compagnie di trasporto ha portato alla realizzazione di un sistema integrato, facilitando i collegamenti tra i diversi mezzi di trasporto e semplificando gli spostamenti dei pendolari e dei turisti nella zona.

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