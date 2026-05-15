Come funziona il NaviBus | tra Lecco e Bellagio ora basta un solo biglietto per battello e autobus
Da oggi, chi viaggia tra Lecco e Bellagio può utilizzare un unico biglietto per autobus e battello, grazie a una nuova iniziativa avviata a Valmadrera. Questa novità permette di combinare i mezzi pubblici per spostarsi lungo il lago senza dover acquistare più biglietti. La collaborazione tra le compagnie di trasporto ha portato alla realizzazione di un sistema integrato, facilitando i collegamenti tra i diversi mezzi di trasporto e semplificando gli spostamenti dei pendolari e dei turisti nella zona.
A Valmadrera ha preso finalmente forma una delle scommesse più ambiziose della mobilità lacustre lecchese. Si chiama NaviBus, si paga 11 euro per gli adulti (8,20 per i ragazzi) e consente di viaggiare in andata e ritorno tra Lecco e Bellagio salendo e scendendo a tutte le fermate intermedie –. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Sullo stesso argomento
Da Lecco a Bellagio con un biglietto unico per bus e battelloA partire dal 1° maggio è possibile viaggiare con un biglietto unico da Lecco a Bellagio su autobus e battelli, grazie all’accordo “NaviBus -...
NaviBus: bus e battello insieme per sbloccare il lago di Lecco?? Cosa sapere Dal 1° maggio 2026 Linee Lecco e Navigazione Laghi lanciano il biglietto unico NaviBus.