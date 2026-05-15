Collegamenti ferroviari e disservizi Proietti e De Rebotti scrivono a Salvini | Soluzione non più rinviabile

Da perugiatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due rappresentanti regionali hanno scritto al ministro dei Trasporti per segnalare i continui disservizi sui collegamenti ferroviari. Nella lettera, i rappresentanti evidenziano come la situazione sia diventata insostenibile e chiedono interventi immediati. La Regione ha espresso chiaramente di non poter più tollerare i problemi legati ai trasporti e insiste sulla necessità di trovare una soluzione rapida. La richiesta arriva in un momento di crescenti preoccupazioni per la qualità dei servizi ferroviari nella zona.

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"Una situazione insostenibile che la Regione non è più disposta a tollerare e chiede con fermezza al ministro dei Trasporti Salvini di intervenire senza indugio e in tempi rapidissimi". Queste le parole della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e dell'assessore regionale Francesco. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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