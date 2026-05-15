Collegamenti ferroviari e disservizi Proietti e De Rebotti scrivono a Salvini | Soluzione non più rinviabile
Due rappresentanti regionali hanno scritto al ministro dei Trasporti per segnalare i continui disservizi sui collegamenti ferroviari. Nella lettera, i rappresentanti evidenziano come la situazione sia diventata insostenibile e chiedono interventi immediati. La Regione ha espresso chiaramente di non poter più tollerare i problemi legati ai trasporti e insiste sulla necessità di trovare una soluzione rapida. La richiesta arriva in un momento di crescenti preoccupazioni per la qualità dei servizi ferroviari nella zona.
"Una situazione insostenibile che la Regione non è più disposta a tollerare e chiede con fermezza al ministro dei Trasporti Salvini di intervenire senza indugio e in tempi rapidissimi". Queste le parole della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e dell'assessore regionale Francesco. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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