Collegamenti ferroviari e disservizi Proietti e De Rebotti scrivono a Salvini | Soluzione non più rinviabile

Due rappresentanti regionali hanno scritto al ministro dei Trasporti per segnalare i continui disservizi sui collegamenti ferroviari. Nella lettera, i rappresentanti evidenziano come la situazione sia diventata insostenibile e chiedono interventi immediati. La Regione ha espresso chiaramente di non poter più tollerare i problemi legati ai trasporti e insiste sulla necessità di trovare una soluzione rapida. La richiesta arriva in un momento di crescenti preoccupazioni per la qualità dei servizi ferroviari nella zona.

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