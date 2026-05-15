Il Tribunale di Trento ha respinto le interpretazioni restrittive del governo riguardo alla cittadinanza per i figli di rifugiati naturalizzati. La decisione si riferisce a un caso che coinvolge un padre, residente a Trento da sette anni, con due figlie italiane e quattro figli stranieri. La sentenza mette in discussione le restrizioni applicate dal Ministero dell’Interno, evidenziando come la residenza e la presenza di figli nati in Italia possano influire sul riconoscimento della cittadinanza.

Stesso padre, stessa casa, sette anni di residenza a Trento. Due figlie italiane, quattro figli stranieri. La differenza: chi era nato in un appartamento di Trento e chi in Siria, prima dei corridoi umanitari del gennaio 2018. È il paradosso che il Comune di Trento ha imposto a una famiglia siriana applicando le circolari del Ministero dell’Interno e che il Tribunale ha fatto a pezzi con la sentenza del 6 maggio 2026. La storia è quella di un rifugiato arrivato con moglie e quattro figli, naturalizzato dopo cinque anni di residenza, che muore prima di vedere riconosciuta la cittadinanza ai suoi ragazzi. Il decreto presidenziale di concessione è del 24 marzo 2025. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Cittadinanza ai figli di rifugiati naturalizzati: il Tribunale di Trento smonta le interpretazioni restrittive del governo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

New SA Immigration Changes To Come into Effect In 2027

Sullo stesso argomento

Leggi anche: A Trento una sentenza sui figli di stranieri naturalizzati ora preoccupa il Viminale

Sentenza storica sulla cittadinanza per una famiglia siriana a Trento: “Riconosciuti figli nati all’estero”La rifrma della cittadinanza, varata un anno fa, ha cambiato le regole per i figli minori dei cittadini naturalizzati.

Figli nati all'estero di persone straniere naturalizzate: riconosciuta la cittadinanza ai minori e bocciata la circolare del @Viminale Il Tribunale di Trento stabilisce che le modifiche del 2025 non si applicano in questi casi meltingpot.org/2026/05/figli-… x.com

Maldive, morti cinque italiani durante un'immersione. Iniziate le operazioni di recupero dei corpi reddit

Cittadinanza ai figli di rifugiati naturalizzati: il Tribunale di Trento smonta le interpretazioni restrittive del governoCittadinanza, Trento dichiara italiani quattro figli siriani di un rifugiato naturalizzato: bocciate le circolari sul decreto Tajani. lanotiziagiornale.it

Cittadinanza ai figli di persone straniere naturalizzate: il Tribunale di Trento boccia le circolari restrittive del Ministero dell’InternoIl Tribunale di Trento ha riconosciuto la cittadinanza italiana a quattro minori siriani nati all’estero, figli di un rifugiato poi diventato cittadino italiano. Secondo il giudice, le restrizioni (.. agoravox.it