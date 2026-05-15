Cittadinanza ai figli di rifugiati naturalizzati | il Tribunale di Trento smonta le interpretazioni restrittive del governo

Da lanotiziagiornale.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale di Trento ha respinto le interpretazioni restrittive del governo riguardo alla cittadinanza per i figli di rifugiati naturalizzati. La decisione si riferisce a un caso che coinvolge un padre, residente a Trento da sette anni, con due figlie italiane e quattro figli stranieri. La sentenza mette in discussione le restrizioni applicate dal Ministero dell’Interno, evidenziando come la residenza e la presenza di figli nati in Italia possano influire sul riconoscimento della cittadinanza.

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Stesso padre, stessa casa, sette anni di residenza a Trento. Due figlie italiane, quattro figli stranieri. La differenza: chi era nato in un appartamento di Trento e chi in Siria, prima dei corridoi umanitari del gennaio 2018. È il paradosso che il Comune di Trento ha imposto a una famiglia siriana applicando le circolari del Ministero dell’Interno e che il Tribunale ha fatto a pezzi con la sentenza del 6 maggio 2026. La storia è quella di un rifugiato arrivato con moglie e quattro figli, naturalizzato dopo cinque anni di residenza, che muore prima di vedere riconosciuta la cittadinanza ai suoi ragazzi. Il decreto presidenziale di concessione è del 24 marzo 2025. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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