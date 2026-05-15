Ciclabile brembana finalmente unita | arriva anche Zogno

È stata completata la realizzazione di due chilometri di pista ciclabile all’interno di Zogno, collegando così le diverse parti del paese. L’intervento permette di unire le zone precedentemente separate e di facilitare gli spostamenti in bicicletta. Entro la fine dell’anno è previsto l’avvio di un nuovo cantiere sull’altra sponda del fiume, che consentirà di ampliare ulteriormente la rete ciclabile nella zona. La conclusione dei lavori rappresenta un passo avanti nella connessione delle aree urbane del territorio.

L’OPERA. Conclusi in paese due chilometri «interni». Ed entro fine anno cantiere sull’altra sponda del fiume. La pista ciclabile della Val Brembana sarà finalmente unita (seppure ancora con diversi punti interrotti e da riaprire) da Villa d’Almè a Piazza Brembana. Zogno era l’unico paese che mancava di un collegamento. Un primo collegamento ora è praticamente pronto, e la realizzazione di un altro partirà entro l’anno. Sono infatti pressoché conclusi – gli ultimi ritocchi sono in corso in questi giorni – i lavori per i quasi due chilometri di tracciato (con larghezza media di 3,5 metri) dalle Grotte delle meraviglie fino a via Cesare Battisti (all’altezza della curva della scuola elementare). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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