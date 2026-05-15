Recentemente si è parlato del crollo del prezzo del grano duro e delle conseguenze che potrebbero derivarne per i coltivatori italiani. Contestualmente, si discute anche di un accordo commerciale tra l’Unione Europea e alcuni paesi del Mercosur, che potrebbe influenzare i settori agricoli europei. La questione riguarda in particolare come questa intesa potrebbe modificare i costi e la disponibilità del grano duro in Italia, sollevando domande sulla sicurezza alimentare dei consumatori locali.

? Domande chiave Come influisce l'accordo Mercosur sulla sicurezza alimentare dei consumatori italiani?. Perché i prezzi del grano crollano mentre pane e pasta aumentano?. Quali rischi sanitari nasconde il frumento importato dal Sud America?. Come faranno le aziende lucane a coprire l'aumento dell'80% dei costi?.? In Breve Costi produttivi aumentati dell'80% con quotazioni tra 250 e 300 euro a tonnellata.. Accordo UE-Mercosur attivo dal 1° maggio 2026 con dazi ridotti sul frumento argentino.. Saverio Carlucci e Leonardo Moscaritolo denunciano squilibri tra prezzi agricoli e al consumo.. Italia seconda produttrice mondiale con 1,2 milioni di ettari e 200 mila agricoltori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cia: il crollo del grano duro e l’accordo Mercosur minacciano i campi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi SubHe Was Supposed to Marry the Empress—But Fate Chose the Princess Instead

Sullo stesso argomento

Consorzi agrari d'Italia recepisce i prezzi Cun del grano duroLa decisione, operativa da oggi 13 aprile 2026, rappresenta un passo concreto nella direzione della trasparenza del mercato e della tutela del valore...

CONSORZI AGRARI D’ITALIA RECEPISCE I PREZZI CUN DEL GRANO DURO: UN SEGNALE CONCRETO DI TRASPARENZA E TUTELA DEL REDDITO DEGLI AGRICOLTORIConsorzi Agrari d’Italia - CAI, punto di riferimento per migliaia di imprese agricole italiane e realtà strategica al servizio della filiera...

Sta succedendo quello che nessuno credeva possibile. Paura del congresso, crollo dei sondaggi, rapporti CIA sconfortanti, sono gli USA, ora, a cercare la pace. Dopo Kiev, è Teheran a scrivere una nuova pagina del manuale della guerra asimmetrica. Short x.com

Cia Basilicata 'settore cerealicolo in crisi, rafforzare le filiere locali'Crollo delle quotazioni del grano duro, aumento vertiginoso dei costi di produzione e le conseguenze dell'accordo commerciale Ue-Mercosur, che facilita l'importazione di prodotti agricoli dal Sud Amer ... ansa.it

Imola, il tetto crolla per l'impianto fotovoltaico abusivo: proprietario e inquilino condannati a risarcire il vicino di casaAveva installato su una palazzina a due piani un impianto fotovoltaico senza alcuna autorizzazione, e in modo maldestro tanto che ad ottobre del 2021 il tetto era crollato. Nel crollo nessuno era ... corrieredibologna.corriere.it