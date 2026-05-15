Chiuso un supermercato a Torino i Nas trovano topi morti nel magazzino usato per lo stoccaggio dei generi alimentari

Da torinotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, un supermercato situato nel quartiere sud di Torino è stato chiuso immediatamente dopo un controllo dei Nas. Durante l’ispezione nel magazzino destinato allo stoccaggio dei prodotti alimentari, sono stati trovati numerosi topi morti. La presenza di roditori e le condizioni igieniche del locale hanno portato alla sospensione dell’attività commerciale, in attesa di ulteriori verifiche e interventi. La vicenda si aggiunge a una serie di controlli sulla sicurezza alimentare nella città.

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Un normale controllo per garantire la sicurezza alimentare si è concluso, nei giorni scorsi, con la chiusura immediata di un supermercato a Torino (zona sud) a causa di gravissime carenze igieniche. Durante una mirata ispezione all'interno di un'attività della grande distribuzione organizzata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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