Chiuso un supermercato a Torino i Nas trovano topi morti nel magazzino usato per lo stoccaggio dei generi alimentari
Nei giorni scorsi, un supermercato situato nel quartiere sud di Torino è stato chiuso immediatamente dopo un controllo dei Nas. Durante l’ispezione nel magazzino destinato allo stoccaggio dei prodotti alimentari, sono stati trovati numerosi topi morti. La presenza di roditori e le condizioni igieniche del locale hanno portato alla sospensione dell’attività commerciale, in attesa di ulteriori verifiche e interventi. La vicenda si aggiunge a una serie di controlli sulla sicurezza alimentare nella città.
Un normale controllo per garantire la sicurezza alimentare si è concluso, nei giorni scorsi, con la chiusura immediata di un supermercato a Torino (zona sud) a causa di gravissime carenze igieniche. Durante una mirata ispezione all'interno di un'attività della grande distribuzione organizzata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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Esselunga chiusa. Va bene, ho capito… devo iniziare una nuova relazione con un altro supermercato. x.com
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