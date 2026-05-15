Chiuso un supermercato a Torino i Nas trovano topi morti nel magazzino usato per lo stoccaggio dei generi alimentari

Nei giorni scorsi, un supermercato situato nel quartiere sud di Torino è stato chiuso immediatamente dopo un controllo dei Nas. Durante l’ispezione nel magazzino destinato allo stoccaggio dei prodotti alimentari, sono stati trovati numerosi topi morti. La presenza di roditori e le condizioni igieniche del locale hanno portato alla sospensione dell’attività commerciale, in attesa di ulteriori verifiche e interventi. La vicenda si aggiunge a una serie di controlli sulla sicurezza alimentare nella città.

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